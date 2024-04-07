Здача територій: Washington Post дізнався про план Трампа щодо припинення війни в Україні

За інформацією журналістів, пропозиція Трампа полягає в тому, щоб "підштовхнути" Україну до передавання Росії Криму та Донбасу.

Колишній глава Білого дому і кандидат у президенти США Дональд Трамп у приватних розмовах заявив, що міг би припинити війну Росії в Україні, тиснучи на Україну, щоб вона відмовилася від певної території.

Про це пише The Washington Post з посиланням на власні джерела.

Експерти із зовнішньої політики своєю чергою заявили, що ідея Трампа винагородить диктатора Путіна та буде потурати силовому порушенню міжнародно визнаних кордонів іншими авторитарними лідерами.

За словами людей, які обговорювали це з Трампом або його радниками та говорили на умовах анонімності, пропозиція Трампа полягає в тому, щоб підштовхнути Україну до передачі Криму та Донбасу Росії.

Прагнучи повернутися до влади, Трамп часто хвалився тим, що міг би домовитися про мирну угоду між Росією та Україною протягом 24 годин, якщо його оберуть, ще до вступу на посаду. Але він неодноразово відмовлявся публічно уточнити, як би це зробив.

Трамп у розмовах зі своїм оточенням нібито заявляв, що і Росія, і Україна "хочуть зберегти обличчя, вони хочуть виходу із ситуації", і що "люди в деяких частинах України погодилися б бути частиною Росії".

Деякі прихильники Трампа намагалися переконати його відмовитися від такого підходу.

"Я витрачав 100 відсотків свого часу на розмови з Трампом про Україну. Він (Путін. – Ред.) повинен заплатити ціну. Він не може виграти в цьому", — сказав сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Водночас, представники Трампа відмовилися підтверджувати чи спростовувати цю інформацію.

"Будь-які припущення щодо плану президента Трампа походять від неназваних і неінформованих джерел, які не мають жодного уявлення про те, що відбувається або що станеться", — заявила речниця його президентської кампанії Керолайн Лівітт, яка додала, що Трамп "єдиний, хто говорить про припинення вбивств".

"Люди Трампа вважають, ніби один із великих гріхів української війни та російської політики, загалом, полягає в тому, щоб підштовхнути Росію до Китаю та зробити її ще більш залежною від Китаю", — каже Джеремі Шапіро, голова вашингтонського офісу Європейської ради з міжнародних відносин.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявляв, що у разі перемоги на виборах вимагатиме від Заходу компенсувати вартість наданої Україні зброї.

На думку Трампа, Україні потрібно було "віддати" РФ свої території.

У New York Times пояснили, чому ЄС боїться перемоги Трампа.

У відповідь Володимир Зеленський нагадав, що Трамп не завершив війну в Україні, коли був президентом. Зеленський запевнив, що Україна не погодилася б на завершення війни в обмін на свої території.

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