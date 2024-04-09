Росія атакує Україну ударними безпілотниками: мапа тривог

БпЛА були зафіксовані у різних регіонах України.

Російські загарбники в ніч проти 9 квітня атакують Україну ударними безпілотниками.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У Повітряних силах повідомили, що група "шахедів" на півночі Миколаївщини рухається на захід.

"Дві групи БпЛА на Дніпропетровщині. Перша - курсом на Запоріжжя. Друга - на Кам'янське. Нова група "шахедів" на півночі Херсонщини! Курс - північний", - йдеться у повідомленні.

Пізніше у ПС повідомили про нові групи БпЛА на півночі Херсонщини, які прямують на північ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що воїни ЗСУ розповіли, як збивають безпілотники і чому окупанти запускають по Україні чорні "Шахеди".

Крім того, ми раніше інформували, що на Київщині по ворожих безпілотниках спрацювала ППО.

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