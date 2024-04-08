Стало відомо, скільки "Шахедів" РФ виробляє щодня

Також, за інформацією Welt, щомісяця РФ виробляє до 130 ракет з дальністю не менш ніж 350 км і близько 100 ракет меншої дальності.

Станом на сьогодні у Росії виробляють 30 безпілотників "Шахед" на день. До кінця року ця цифра може зрости до 87.

Про це повідомляє німецьке видання Welt.

Також читайте В Росії у Смоленській області впав автомобільний міст: скільки людей постраждало

За інформацією видання, окупанти попри санкції змогли налагодити і навіть збільшити виробництво ракет. Welt стверджує, що щомісяця РФ виробляє до 130 ракет з дальністю не менш ніж 350 км і близько 100 ракет меншої дальності.

Журналісти з'ясували, що Росія минулого року виготовила близько 2 млн снарядів калібру 152 мм і 122 мм. Цього року заплановано виробництво близько 2,1 млн артилерійських снарядів.

Водночас 90% сучасних розробок танків знищили ЗСУ. Та цю проблему окупанти можуть вирішити, адже танків старіших моделей, за інформацією видання, Росії вистачить ще на 2-3 роки бойових дій.

Раніше волонтер Тарас Чмут розповів, що Росія може отримувати або виробляти щомісяця від 700 до 1000 “Шахедів”.

Нагадаємо, президент Зеленський розповів, що тільки за березень РФ застосувала проти України понад 400 ракет, 600 "Шахедів" та понад 3000 КАБів.

Читайте також: