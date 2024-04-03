Чим Україна атакувала завод “Шахедів” у Татарстані: деталі від Forbes

Атаки на такі заводи, як у Єлабузі, можуть також негативно вплинути на виробництво Росією дронів, якщо Україна продовжить свою ударну кампанію.

Україна, ймовірно, використала для удару по російському заводу в Єлабузі (Татарстан), який виробляє “Шахеди”, легкий літак типу Cessna. Його могли оснастити пультами дистанційного керування і вибухівкою.

Про це пише Forbes у середу, 3 квітня.

Зазначається, що класична модель літака Cessna 172 може летіти на відстань близько 1000 км і нести вантаж вагою 500 кг. А руйнування, які поширилися на промисловий комплекс і сусідній гуртожиток для працівників у Татарстані, свідчать про великі розміри вибухового навантаження літального апарата, вказує видання.

“Крім дешевизни, простоти і надійності, безпілотник на базі легкого літака також має перевагу непомітності. Але не через високотехнологічні форми і покриття, а через нешкідливість”, — пише журнал.

Удар по заводу в Єлабузі, який виробляє безпілотники “Шахед”, має налякати російське командування, вказують експерти, оскільки у них мало засобів ППО як для захисту фронтових військ, так і для захисту російських міст і заводів.

Атаки на такі заводи, як у Єлабузі, можуть також негативно вплинути на виробництво Росією дронів, якщо Україна продовжить свою ударну кампанію. Оскільки у РФ — централізоване виробництво: практично всі основні ударні БПЛА випускаються однією державною компанією. Систематичні удари можуть призвести до скорочення такого виробництва і дати Україні критичну перевагу, підкреслює Forbes.

Довідково: Cessna 172 — американський легкий літак. Наймасовіший літак в історії авіації. З 1956 року було збудовано понад 43 000 таких літаків, у 80-х виробництво зупинили, але потім відновили у 1996 році. Максимальна швидкість Cessna становить близько 300 км/год. Розрахований на одного або двох пілотів та до трьох пасажирів. Довжина літака — 8,28 м.

Нагадаємо, 2 квітня була здійснена БпЛА-атака на Татарстан. Дрони вдарили по виробництві “Шахедів” (у Єлабузі) та НПЗ “ТАНЕКО” (в Нижньокамську).

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