БПЛА-атака на Татарстан: усе про удари по виробництву "Шахедів" та НПЗ

Є припущення, що задля атаки міг використовуватися набитий вибухівкою легкомоторний літак, перероблений на БПЛА.

Безпілотники 2 квітня вкотре принесли "бавовну"до Росії: атакували в Татарстані виробництво дронів-камікадзе "Шахед" (у Єлабузі) та НПЗ "ТАНЕКО" (в Нижньокамську). За даними джерел, ці удари – операція ГУР та СБУ.

Все, що відомо про дронову атаку на Татарстан 2 квітня, деталі про удари та наслідки, читайте на ТСН.ua.

Атака в Татарстані на завод "Шахедів"

У російській Республіці Татарстан 2 квітня прогриміли вибухи. Стало відомо, що причина вибухів – атака безпілотниками по заводу в Єлабузі, де збирають ударні дрони-камікадзе "Шахед". Йдеться про "Алабугу" – найбільшу та найуспішнішу особливу економічну зону промислово-виробничого типу в РФ.

За інформацією з російських пабліків, на територію "Алабуги" впали три дрони. Внаслідок удару у двох будинках місцевого гстудентському гуртожитку від "Алабуга політех" були вибиті шибки та двері. Наразі відомо про 12 постраждалих внаслідок атаки.

Очільник Татарстану Рустамп Мініханов підтвердив інформацію про атаки. Він вказав, що ударів було завдано по підприємствах у Єлабузі та Нижньокамську.

"Сьогодні вранці на підприємства республіки в Єлабузі та Нижньокамську було здійснено атаку безпілотних літальних апаратів. Серйозних руйнувань немає, технологічний процес підприємств не порушено. У Єлабузі, на жаль, постраждалі внаслідок руйнування приміщення. Їм надається вся необхідна допомога", – розповів Мініханов.

Російські телеграм-канали опублікували низку відеозаписів із місця атаки. На роликах видно момент польоту, падіння дрона по заводу з виробництва "Шахедів", на кадрах лунає вибух та спалахує височезне полум’я. Також чутно крики наляканих людей.

Атака по заводу "Шахедів" у Татарстані 2 квітня / Скриншот з відео

У Росії "бавовна" на заводі "Шахедів" аж за 1200 км від України!

Хто стоїть за атакою на завод "Шахедів" і які результати

Операцію щодо атаки по заводу "Шахедів" у Татарстані виконало Головне управління розвідки Міноборони України. Про це повідомило видання "РБК-Україна" з посиланням на джерело у спецслужбах. Офіційних коментарів щодо цього поки що не було.

Співрозмовник видання вказав, під атаку потрапив завод зі збирання безпілотників "Шахед", які росіяни маркують під "Герань-2". Джерело видання поінформувало про значні руйнування виробничих потужностей внаслідок удару.

Атака на завод у Татарстані / Фото: Baza/Telegram

Фото з місця атаки дронами на завод "Шахедів" у Татарстані / Фото: російські телеграм-канали

Удар по НПЗ у Татарстані

Водночас 2 квітня безпілотники також атакували нафтопереробний завод "ТАНЕКО" у Нижньокамську, що в Татарстані. Як інформують російські пабліки, дрон влучив по технологічній установці НПЗ. Після цього виникла пожежа.

За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали щонайменше троє людей.

Зауважимо, завод "ТАНЕКО" ("Татарстанський нафтопереробний комплекс") 2022 року посів п’яте місце в рейтингу найбільших НПЗ Росії з обсягом переробки 16,2 млн т нафти на рік.

"ТАНЕКО" був заснований 2005 року і став першим нафтопереробним заводом, збудованим з нуля у пострадянській Росії.

Атакований НПЗ "ТАНЕКО" в Татарстані / Фото: російські телеграм-канали

Хто атакував НПЗ в Нижньокамську

За інформацією джерел ТСН.ua, атака на НПЗ у Нижньокамську – спільна операція СБУ та ГУР.

"Джерела підтвердили, що нічна "бавовна" на НПЗ в Татарстані – це спільна операція СБУ та ГУР. Український далекобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, після чого там виникла пожежа", – повідомили джерела.

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Меми про атаку БПЛА по Татарстану

Після появи новин про удари по Татарстану українці звернули увагу на величезний розмір дрона та накреативили мемів, які опублікували в Мережі. Так, корвстувачі соцмереж жартома назвали величезний безпілотник "українським боїнгом", "кукурузником" та "дельтапланом":

"Кукурузник – це страшна штука";

"Ото дрон. Уявив *бало ппошників, коли цей кукурузник пролетів пів рашки";

"Дрон, розміром з невеликий літак, таке нам потрібно";

"Це не дрон, а цілий кукурузник";

"Літаки летять, будемо всіх бомбить".

Також українці звернулися до жителів Татарстану із саркастичним закликом "прокидатися" та не боятися, бо "їх звільняють".

Меми на атаку БПЛА по російському Татарстану. Фото із відкритих джерел

Меми на атаку БПЛА по російському Татарстану. Фото із відкритих джерел

Меми на атаку БПЛА по російському Татарстану. Фото із відкритих джерел

Меми на атаку БПЛА по російському Татарстану. Фото із відкритих джерел

Меми на атаку БПЛА по російському Татарстану. Фото із відкритих джерел

Бутусов розповів особливості атаки на Татарстан

Атака по НПЗ у Нижньокамську та особливій економічній зоні "Алабуга", на території якої збираються іранські дрони "Шахед" стала найдальшою для українських БПЛА від початку війни. На це звернув увагу український журналіст Юрій Бутусов.

Він зазначив, що тепер зона ураження збільшилася до понад 1200 км від кордону України.

"Цікаво, що під час атаки міг використовуватися набитий вибухівкою легкомоторний літак, перероблений у БПЛА", – вислови думку Бутусов.

Він також поінформував, що до цього моменту найдальша атака була здійснена в січні 2024 року по Ленінградській області. Тоді безпілотник подолав відстань у близько 900 км, вразивши об'єкти "Петербурзького нафтоналивного терміналу".

Відстань на мапі від кордону України до місця атаки по Татарстану

"Та й щоб посміятися. Z-пропагандисти побачили в нальоті дронів символізм: на територію Татарстану БПЛА прилетіли якраз у річницю ліквідації Владлена Татарського", – поділився журналіст скриншотом дописів російських пропагандистів.

Z-пропагандисти побачили в нальоті дронів символізм

Реакція російської влади на удари по Татарстану

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що військові працюють над тим, щоб припинити атаки української сторони на російські НПЗ.

Після ударів дронами по Татарстану голова комітету Держдуми Росії з оборони Андрій Картаполов заявив, що "коли візьмемо Київ, тоді закінчиться свавілля з безпілотниками". Він запевнив, що російські солдати роблять усе можливе, щоби прикрити небо.

Водночас депутат Держдуми РФ Андрій Гурульов заявив, що безпілотник, який атакував Татарстан, міг бути запущений зі степів Середньої Азії.

"Вони практично безлюдні та не контролюються ні з повітря, ні РЛС. Провести туди можна все, що завгодно", – сказав Гурульов.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Усе про війну на 2 квітня: Ніч "Шахедів"! Звірячі обстріли регіонів! "Бавовна" в Татарстані в РФ!

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