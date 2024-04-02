У Севастополі ГУР підірвало електропідстанцію – ЗМІ

Після вибуху підстанція вийшла з ладу.

Представники української розвідки у ніч проти 2 квітня підірвали електропідстанцію у тимчасово окупованому Севастополі.

Про це пише "Українська правда" з посиланням на джерела в ГУР.

"Працювала група на місці. Електропідстанцію виведено з ладу" - розповіло джерело.

Місцеві пабліки писали вночі про звуки вибухів у Севастополі. Пізніше блекаут стався у Гагарінському районі міста.

Нагадаємо, у російському Татарстані БПЛА атакували завод із виробництва "Шахедів" (вибухові відео).

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