У Севастополі ГУР підірвало електропідстанцію – ЗМІ

Після вибуху підстанція вийшла з ладу.
Представники української розвідки у ніч проти 2 квітня підірвали електропідстанцію у тимчасово окупованому Севастополі.
Про це пише "Українська правда" з посиланням на джерела в ГУР.
"Працювала група на місці. Електропідстанцію виведено з ладу" - розповіло джерело.
Місцеві пабліки писали вночі про звуки вибухів у Севастополі. Пізніше блекаут стався у Гагарінському районі міста.
Нагадаємо, у російському Татарстані БПЛА атакували завод із виробництва "Шахедів" (вибухові відео).
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