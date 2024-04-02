В Севастополе ГУР подорвало электроподстанцию – СМИ

После взрыва подстанция вышла из строя.

Представители украинской разведки в ночь на 2 апреля взорвали электроподстанцию во временно оккупированном Севастополе.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники в ГУР.

"Работала группа на месте. Электроподстанция выведена из строя" — рассказал источник.

Местные паблики писали ночью о звуках взрывов в Севастополе. Позже блэкаут произошел в Гагаринском районе города.

Напомним, в российском Татарстане БПЛА атаковали завод по производству "Шахедов" (взрывные видео).

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