В Севастополе раздались громкие звуки и начался блекаут

Может быть, в городе произошла авария на подстанции.

Севастопольские таксисты ночью выполняют функцию мониторинговых каналов.

Об этом сообщает "Крымский канал".

Пишут, что слышали громкие звуки, после чего погасло освещение в районе торгового центра «Лаванда». Официальной информации нет.

Позже блекаут произошел в Гагаринском районе Севастополя. Горожане подтверждают громкие звуки.

Севастопольские чаты сообщают об отсутствии света на улицах Вакуленчука, Репина и Гагарина.

Коммунальщики по телефону отвечают, что произошла локальная авария.

Жители Севастополя в соцсетях сообщают, что причиной частичного блекаута в городе стала авария на подстанции.

Напомним, в ночь на 31 марта Россия нанесла по Украине комбинированный удар. Где звучали взрывы и что известно о последствиях – читайте ЗДЕСЬ.

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