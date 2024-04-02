В Севастополе раздались громкие звуки и начался блекаут

Может быть, в городе произошла авария на подстанции.
Севастопольские таксисты ночью выполняют функцию мониторинговых каналов.
Об этом сообщает "Крымский канал".
Пишут, что слышали громкие звуки, после чего погасло освещение в районе торгового центра «Лаванда». Официальной информации нет.
Позже блекаут произошел в Гагаринском районе Севастополя. Горожане подтверждают громкие звуки.
Севастопольские чаты сообщают об отсутствии света на улицах Вакуленчука, Репина и Гагарина.
Коммунальщики по телефону отвечают, что произошла локальная авария.
Жители Севастополя в соцсетях сообщают, что причиной частичного блекаута в городе стала авария на подстанции.
Напомним, в ночь на 31 марта Россия нанесла по Украине комбинированный удар. Где звучали взрывы и что известно о последствиях – читайте ЗДЕСЬ.
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