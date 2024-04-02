В Днепре раздались взрывы

Находитесь в укрытиях.
В ночь на 2 апреля 2024 года в Днепре прогремели взрывы.
Также мониторинговые каналы информируют, что в Днепропетровской области работает ПВО.
Также воздушная тревога была объявлена в Запорожской и Харьковской областях.
Мониторинговые каналы продолжают информировать об угрозе враждебных беспилотников.
Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте своей безопасностью и безопасностью родных.
Отметим, что управляемая авиационная ракета Х-59, уничтоженная 30 марта в 14:50, летела на Днепр. Ее удалось ликвидировать в Днепровском районе Днепропетровской области.
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