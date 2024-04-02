В Днепре раздались взрывы

В ночь на 2 апреля 2024 года в Днепре прогремели взрывы.

Также мониторинговые каналы информируют, что в Днепропетровской области работает ПВО.

Также воздушная тревога была объявлена в Запорожской и Харьковской областях.

Мониторинговые каналы продолжают информировать об угрозе враждебных беспилотников.

Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте своей безопасностью и безопасностью родных.

Отметим, что управляемая авиационная ракета Х-59, уничтоженная 30 марта в 14:50, летела на Днепр. Ее удалось ликвидировать в Днепровском районе Днепропетровской области.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.