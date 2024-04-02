Перебувайте в укриттях.
У ніч проти 2 квітня 2024 року у Дніпрі пролунали вибухи.
Також моніторингові канали інформують, що на Дніпропетровщині працює ППО.
Також повітряна тривога оголошена у Запорізькій та Харківській областях.
Моніторингові канали продовжують інформувати про загрозу від ворожих безпілотників.
Перебувайте в укриттях, не нехтуйте своєю безпекою та безпекою рідних.
Зазначимо, що керована авіаційна ракета Х-59, яку знищили 30 березня о 14:50, летіла на Дніпро. Її вдалося ліквідувати в Дніпровському районі Дніпропетровської області.
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