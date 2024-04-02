США попередили Китай про підтримку агресії РФ в Україні

Сполучені Штати Америки стурбовані через посилення взаємодії між Москвою і Пекіном та виступають проти будь-яких кроків з боку КНР, які могли б підтримати агресію РФ в Україні.

З відповідною заявою виступив у понеділок у Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер, - пише Укрінформ.

«Ми дуже чітко дали зрозуміти, що ми проти того, аби Китай робив будь-які кроки, що допомагали б підтримувати агресію РФ в Україні», - зауважив представник Держдепу у відповідь на запитання щодо запланованого саміту лідерів РФ і Китаю.

Міллер також підкреслив, що Сполучені Штати зберігають занепокоєння щодо посилення партнерства між Москвою і Пекіном, яке спостерігається зараз.

Нагадаємо, раніше посол Китаю у Швейцарії Ван Шитін повідомив, що Пекін не виключає можливість участі у міжнародній конференції на саміті миру, який планує влаштувати Україна.

До слова, на думку голови МЗС України Дмитра Кулеби, саме Китай може відіграти ключову роль у завершенні війни, адже має "особливі" відносини з Росією.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber