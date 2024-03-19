Путін збирається відвідати Китай: подробиці

Російський диктатор Володимир Путін у травні відвідає Китай для переговорів із Сі Цзіньпіном.

Про це пише видання Reuters з посиланням на п’ять анонімних джерел.

Уряди західних країн засудили переобрання Путіна і назвали його несправедливим та недемократичним. Але Китай, Індія та Північна Корея привітали диктатора з продовженням його правління ще на шість років.

Джерела видання стверджують, що поїздка Путіна до Китаю, ймовірно, відбудеться у другій половині травня. Два з чотирьох джерел сказали, що візит Путіна відбудеться перед запланованою поїздкою Сі Цзіньпіна до Європи.

Своєю чергою, у Кремлі на відповідне запитання Reuters відповіли, що інформація про візити Путіна буде оприлюднена ближче до дати.

"Зараз готуються кілька президентських візитів і кілька контактів на високому рівні. Ми повідомимо вас ближче до справи", - сказав журналістам речник Кремля Дмитро Пєсков.

Відносини Росія-Китай

Китай і Росія оголосили про "безмежне" партнерство в лютому 2022 року, коли Путін відвідав Пекін за кілька днів до того, як він відправив десятки тисяч військових в Україну, спровокувавши найбільш смертоносну сухопутну війну в Європі з часів Другої світової війни. Відтоді Путін і Сі поділяють широкий світогляд, який бачить Захід "загниваючим".

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