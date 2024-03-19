Путин собирается посетить Китай: подробности

Поездка Путина в Китай, вероятно, состоится во второй половине мая.

Российский диктатор Владимир Путин в мае посетит Китай для переговоров с Си Цзиньпином.

Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на пять анонимных источников.

Правительства западных стран осудили переизбрание Путина и назвали его несправедливым и недемократическим. Но Китай, Индия и Северная Корея приветствовали диктатора с продолжением его правления еще на шесть лет.

Источники издания утверждают, что поездка Путина в Китай, вероятно, состоится во второй половине мая. Два из четырех источников сказали, что визит Путина состоится перед запланированной поездкой Си Цзиньпина в Европу.

В свою очередь, в Кремле на соответствующий вопрос Reuters ответили, что информация о визитах Путина будет обнародована ближе к дате.

"Сейчас готовятся несколько президентских визитов и несколько контактов на высоком уровне. Мы сообщим вам поближе к делу", — сказал журналистам спикер Кремля Дмитрий Песков.

Отношения Россия-Китай

Китай и Россия объявили о "безграничном" партнерстве в феврале 2022 года, когда Путин посетил Пекин за несколько дней до того, как он отправил десятки тысяч военных в Украину, спровоцировав самую смертоносную сухопутную войну в Европе со времен Второй мировой войны. С тех пор Путин и Си разделяют широкое мировоззрение, которое видит Запад "загнивающим".

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