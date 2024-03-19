На Харьковщине подорвался трактор: водителя госпитализировали — фото

Трактор наехал на взрывоопасный предмет.
В Харьковской области 19 марта в поле, возле села Федоровка, подорвался трактор — водитель наехал на неизвестный взрывоопасный предмет. В результате детонации трактор полностью уничтожен, а водитель получил ранения. Его доставили в больницу.
Об этом сообщает ГСЧС.
Спасатели и правоохранители транспортировали пострадавшего в карету скорой. На месте происшествия также работали саперы ГСЧС.
Напомним, на оккупированной части Луганской области на российской мине подорвался гражданский автобус — погибли пять человек.
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