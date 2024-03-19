В Германии арестовали двух членов "Исламского государства": в чем они подозреваются

Два гражданина Афганистана были задержаны в восточногерманском городе Гера.

В Германии арестовали двух подозреваемых членов "Исламского государства". Их подозревают в предполагаемом нападении на шведский парламент в ответ на сожжение Корана в скандинавской стране.

Об этом со ссылкой на федеральную прокуратуру пишет Reuters.

Как стало известно, два гражданина Афганистана, идентифицированные как Ибрагим М.Г. и Рамина Н., были задержаны в восточногерманском городе Гера по подозрению в подготовке нападения.

В прошлом году Швецию всколыхнула серия спален Корана. Сожжения Корана, защищенные шведскими законами о свободе слова, вызвали возмущение значительной части мусульманской общины и привели к жестоким столкновениям, включая штурм и вандализм посольства Швеции в Багдаде.

По данным немецкой прокуратуры, двое подозреваемых планировали убить полицейских и других людей с использованием огнестрельного оружия в районе парламента в Стокгольме.

Подозреваемые. исследовали это место в Интернете и неоднократно пытались достать оружие, но безуспешно. Мужчины присоединились к ИГ провинции Хорасан, филиалу воинствующей исламистской группировки, в 2023 году и собрали для организации пожертвования на сумму около 2 000 евро. Денежные средства предназначались для помощи членам ИГ, заключенным на севере Сирии.

Подозреваемые предстанут перед германским судом, который решит, оставлять ли их в предварительном заключении.

Шведская служба безопасности заявила, что не может комментировать немецкое дело, добавив, что находится в постоянном контакте со своими коллегами в Европе.

Напомним, что Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине на 500 млн евро.

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