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На Харківщині підірвався трактор: водія ушпиталили – фото

На Харківщині підірвався трактор: водія ушпиталили – фото

На Харківщині у полі підірвався трактор / Фото: Facebook/ ДСНС України

Трактор наїхав на вибухонебезпечний предмет.

На Харківщині 19 березня у полі, поблизу села Федорівка, підірвався трактор – водій наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет. Внаслідок детонації трактор повністю знищено, а водій отримав поранення. Його доправили до лікарні. 

Про це повідомляє ДСНС.

Рятувальники та правоохоронці транспортували постраждалого до карети швидкої. На місці події також працювали сапери ДСНС.

На Харківщині у полі підірвався трактор / © Facebook/ ДСНС України
На Харківщині у полі підірвався трактор / Фото: Facebook/ ДСНС України

Нагадаємо, на окупованій частині Луганщині на російській міні підірвався цивільний автобус – загинули п’ять осіб.

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