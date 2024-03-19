На Харківщині підірвався трактор: водія ушпиталили – фото

Трактор наїхав на вибухонебезпечний предмет.
На Харківщині 19 березня у полі, поблизу села Федорівка, підірвався трактор – водій наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет. Внаслідок детонації трактор повністю знищено, а водій отримав поранення. Його доправили до лікарні.
Про це повідомляє ДСНС.
Рятувальники та правоохоронці транспортували постраждалого до карети швидкої. На місці події також працювали сапери ДСНС.
Нагадаємо, на окупованій частині Луганщині на російській міні підірвався цивільний автобус – загинули п’ять осіб.
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