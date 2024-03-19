На Харківщині підірвався трактор: водія ушпиталили – фото

На Харківщині 19 березня у полі, поблизу села Федорівка, підірвався трактор – водій наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет. Внаслідок детонації трактор повністю знищено, а водій отримав поранення. Його доправили до лікарні.

Про це повідомляє ДСНС.

Рятувальники та правоохоронці транспортували постраждалого до карети швидкої. На місці події також працювали сапери ДСНС.

На Харківщині у полі підірвався трактор / Фото: Facebook/ ДСНС України

Нагадаємо, на окупованій частині Луганщині на російській міні підірвався цивільний автобус – загинули п’ять осіб.

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