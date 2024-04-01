Кулеба летить до Гааги: в МЗС повідомили про мету

Там обговорюватимуть Формулу миру президента України Володимира Зеленського та результати документування та розслідування злочинів, вчинених російськими окупантами на території України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебуватиме з візитом у Гаазі 2 квітня, де в нього відбудеться низка зустрічей.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Кулеба візьме участь у конференції в Королістві Нідерланди щодо забезпечення покарання Росії за злочини у війні проти України.

Також він візьме участь в міністерській конференції "Відновлення справедливості для України", де обговорюватимуть результати документування та розслідування злочинів, вчинених російськими окупантами на території України.

"Особлива увага буде зосереджена також на подальших кроках на шляху до створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Росія посилила повітряний терор проти українців та лише за тиждень з 18 до 24 березня запустила 190 ракет різних типів, 140 БпЛА та 700 КАБів по території України.

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