Путіну загрожує ще один ордер на арешт від Гааги: про який саме злочин йдеться

Стало відомо, як кремлівський диктатор готувався до ще одного свого злочину проти українців.

Президенту РФ Володимиру Путіну можуть бути висунуті нові звинувачення у воєнних злочинах після того, як у новому звіті з'ясувалося, що Росія готувалася до крадіжки продовольства з України за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення.

Про це пише видання Newsweek.

Згідно з новим звітом Global Rights Compliance (GRC), міжнародної юридичної фірми з прав людини, російський оборонний підрядник почав купувати вантажівки для перевезення зерна та три 170-метрові суховантажі ще в грудні 2021 року. Менш ніж через тиждень після початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року її військові почали захоплювати українські фермерські господарства.

Розслідування GRC охоплює період до серпня 2023 року. З того часу Росія не захопила більше жодної багатої на зерно території, але вона все ще має владу над Кримським півостровом, який є головним портом для переправлення зерна до Росії та інших країн.

У жовтні український уряд заявив, що з липня Росія знищила майже 300 000 метричних тонн зерна в результаті нападів на українські портові споруди і кораблі.

На 78-й сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у вересні президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія “озброює” все — від продуктів харчування до викрадених дітей.

“Коли ненависть стає зброєю проти однієї нації, це ніколи не зупиняється”, — сказав Зеленський. — Мета нинішньої війни проти України — перетворити нашу землю, наших людей, наші життя, наші ресурси на зброю проти вас — проти міжнародного порядку, заснованого на правилах”.

Проти Путіна вже є ордер на арешт за військові злочини. У березні Міжнародний кримінальний суд (МКС) звинуватив Путіна в незаконній депортації дітей і незаконному переміщенні дітей з окупованих територій України до Росії. Москва, однак, заперечує звинувачення МКС і називає ордер на арешт російського лідера “обурливим”.

Докази, зібрані GRC, будуть надані МКС, і GRC сподівається, що Путін буде притягнутий до відповідальності за воєнний злочин голоду як методу ведення війни.

Катріона Мердок, партнерка GRC, сказала The Independent, що “дуже ймовірно”, що Росія буде визнана винною.

“Росія не тільки застосувала багатосторонній підхід, взявши в облогу цивільне населення, знищивши критично важливу інфраструктуру, але й заздалегідь спланувала захоплення і розграбування сільськогосподарської продукції в рамках підступного плану”, — сказала Мердок. — Москва спровокувала глобальну продовольчу кризу і атакувала сільськогосподарський сектор України як тактику ведення війни”.

Нагадаємо, у березні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дітей в РФ Марії Львової-Бєлової за “незаконну депортацію” українських дітей.

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