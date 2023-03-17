Міжнародний кримінальний суд видав дозвіл на арешт Путіна: Україна відреагувала

Це означає, що тепер диктатор має статус підозрюваного і за межами Росії його мають заарештувати та передати до суду.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі заявив, що видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна "у контексті ситуації в Україні".

Про це інформує Radio Free Europe.

Окрім Путіна, суд видав ордер і на арешт уповноваженої з прав дітей в РФ Марії Львової-Бєлової за "незаконну депортацію" українських дітей.

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Як повідомляє The Guardian, судді визнали наявність "достатніх підстав вважати, що кожен підозрюваний несе відповідальність за вчинення воєнного злочину незаконної депортації населення та незаконного переміщення населення з окупованих територій України до Російської Федерації на шкоду українським дітям".

Спершу судді розглядали можливість того, аби видати таємні ордери. Однак зрештою вони вирішили, що оприлюднення цих ордерів може "сприяти запобіганню подальшому вчиненню злочинів".

Реакція України

Очільник Офісу генпрокурора України Андрій Костін наголосив, що відтепер Путін має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину – незаконного примусового переміщення українських дітей.

"Це означає, що за межами росії путіна мають заарештувати та передати до суду. А світові лідери тричі думатимуть, перш ніж тиснути йому руку або сідати з ним за стіл переговорів. Світ отримав сигнал, що російський режим є злочинним і його керівництво та поплічники будуть притягнуті до відповідальності", – цитує Костіна пресслужба Офісу.

Генпрокурор наголосив, що це історичне рішення для України та всієї системи міжнародного права, однак це лише початок довгого шляху до відновлення справедливості.

"І цей шлях ми маємо пройти спільно з усім вільним світом. Очікуємо від всіх держав, які вважають себе частиною цивілізованого світу, відповідних кроків щодо притягнення підозрюваних у вчиненні міжнародних злочинів до відповідальності. Навіть якщо це найвищі керманичі російського терористичного режиму. Особливо якщо це найвищі керманичі російського терористичного режиму", – наголосив Костін.

В Офісі генпрокурора зазначили, що в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом порушення законів і звичаїв війни, перевіряється інформація щодо примусової депортації з України 16 226 дітей.

Нагадаємо, на початку березня Україна, країни Балтії, Польща, Румунія і Словенія підписали ініціативну угоду про створення спеццентру для збирання доказів та розслідування основних міжнародних злочинів, що здійснила РФ проти України. Це є першим кроком до трибуналу.

Напередодні видання The New York Times повідомляло, що МКС у Гаазі планує відкрити дві справи про воєнні злочини РФ в Україні. Вони стосуватимуться викрадень українських дітей та навмисних атак на цивільну інфраструктуру України. Коментуючи таку звістку, речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що країна-агресорка не визнає МКС у Гаазі та юрисдикцію цього суду.

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