Кубок світу з біатлону-2022/23: повний календар, розклад усіх гонок

У вівторок, 29 листопада, біатлонний сезон-2022/23 розпочнеться першим етапом Кубка світу у фінському Контіолагті.

Всього цього сезону заплановано 9 етапів Кубка світу, а також чемпіонат світу, зароблені очки на якому також підуть до загального заліку.

Планетарну першість від 8-го до 19 лютого прийматиме німецький Обергоф.

Закриє біатлонний сезон-2022/23 останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 16 – 19 березня.

1 ЕТАП

Контіолагті (Фінляндія)

29 листопада – 4 грудня

29 листопада

14:15 – Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки

30 листопада

14:15 – Індивідуальна гонка, 15 км, жінки

1 грудня

12:00 – Естафета, 4х7,5, чоловіки

14:35 – Естафета, 4х6, жінки

3 грудня

11:45 – Спринт, 10 км, чоловіки

14:45 – Спринт, 7,5 км, жінки

4 грудня

13:15 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

15:15 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

2 ЕТАП

Гогфільцен (Австрія)

8 – 11 грудня

8 грудня

15:10 – Спринт, 7,5 км, жінки

9 грудня

14:45 – Спринт, 10 км, чоловіки

10 грудня

12:30 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

14:40 – Естафета, 4х7,5 км, чоловіки

11 грудня

12:30 – Естафета, 4х6 км, жінки

15:15 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

3 ЕТАП

Ансі (Франція)

15 – 18 грудня

15 грудня

15:10 – Спринт, 10 км, чоловіки

16 грудня

15:15 – Спринт, 7,5 км, жінки

17 грудня

13:10 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

15:15 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

18 грудня

13:10 – Масстарт, 15 км, чоловіки

15:15 – Масстарт, 12,5 км, жінки

4 ЕТАП

Поклюка (Словенія)

5 – 8 січня

5 січня

15:20 – Спринт, 7,5 км, жінки

6 січня

15:20 – Спринт, 10 км, чоловіки

7 січня

13:30 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

15:45 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

8 січня

13:00 – Одиночна змішана естафета

15:15 – Змішана естафета

5 ЕТАП

Рупольдінг (Німеччина)

11 – 15 січня

11 січня

15:10 – Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки

12 січня

15:10 – Індивідуальна гонка 15 км, жінки

13 січня

15:25 – Естафета, 4х7,5 км, чоловіки

14 січня

15:25 – Естафета, 4х6 км, жінки

15 січня

13:30 – Масстарт, 15 км, чоловіки

15:45 – Масстарт, 12,5 км, жінки

6 ЕТАП

Антгольц-Антерсельва (Італія)

19 – 22 січня

19 січня

15:30 – Спринт, 7,5 км, жінки

20 січня

15:30 – Спринт, 10 км, чоловіки

21 січня

14:00 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

16:00 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

22 січня

12:45 – Естафета, 4х6 км, жінки

15:30 – Естафета, 4х7,5 км, чоловіки

7 ЕТАП

Нове-Мєсто (Чехія)

2 – 5 березня

2 березня

17:20 – Спринт, 10 км, чоловіки

3 березня

17:20 – Спринт, 7,5 км, жінки

4 березня

14:45 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

16:45 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

5 березня

12:30 – Змішана естафета

16:15 – Одиночна змішана естафета

8 ЕТАП

Естерсунд (Швеція)

9 – 12 березня

9 березня

14:15 – Індивідуальна гонка 15 км, жінки

17:20 – Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки

11 березня

15:00 – Естафета, 4х6 км, жінки

17:30 – Естафета, 4х7,5 км, чоловіки

12 березня

14:00 – Масстарт, 12,5 км, жінки

16:45 – Масстарт, 15 км, чоловіки

9 ЕТАП

Голменколлен (Норвегія)

16 – 19 березня

16 березня

16:30 – Спринт, 10 км, чоловіки

17 березня

16:30 – Спринт, 7,5 км, жінки

18 березня

13:50 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

16:30 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

19 березня

13:50 – Масстарт, 15 км, чоловіки

16:10 – Масстарт, 12,5 км, жінки

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