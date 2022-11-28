Кубок світу з біатлону-2022/23: повний календар, розклад усіх гонок

Новий біатлонний сезон стартує 29 листопада, а завершиться 19 березня.
У вівторок, 29 листопада, біатлонний сезон-2022/23 розпочнеться першим етапом Кубка світу у фінському Контіолагті.
Всього цього сезону заплановано 9 етапів Кубка світу, а також чемпіонат світу, зароблені очки на якому також підуть до загального заліку.
Планетарну першість від 8-го до 19 лютого прийматиме німецький Обергоф.
Закриє біатлонний сезон-2022/23 останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 16 – 19 березня.
|1 ЕТАП
Контіолагті (Фінляндія)
29 листопада – 4 грудня
29 листопада
14:15 – Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки
30 листопада
14:15 – Індивідуальна гонка, 15 км, жінки
1 грудня
12:00 – Естафета, 4х7,5, чоловіки
14:35 – Естафета, 4х6, жінки
3 грудня
11:45 – Спринт, 10 км, чоловіки
14:45 – Спринт, 7,5 км, жінки
4 грудня
13:15 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
15:15 – Гонка переслідування, 10 км, жінки
|2 ЕТАП
Гогфільцен (Австрія)
8 – 11 грудня
8 грудня
15:10 – Спринт, 7,5 км, жінки
9 грудня
14:45 – Спринт, 10 км, чоловіки
10 грудня
12:30 – Гонка переслідування, 10 км, жінки
14:40 – Естафета, 4х7,5 км, чоловіки
11 грудня
12:30 – Естафета, 4х6 км, жінки
15:15 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
|3 ЕТАП
Ансі (Франція)
15 – 18 грудня
15 грудня
15:10 – Спринт, 10 км, чоловіки
16 грудня
15:15 – Спринт, 7,5 км, жінки
17 грудня
13:10 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
15:15 – Гонка переслідування, 10 км, жінки
18 грудня
13:10 – Масстарт, 15 км, чоловіки
15:15 – Масстарт, 12,5 км, жінки
|4 ЕТАП
Поклюка (Словенія)
5 – 8 січня
5 січня
15:20 – Спринт, 7,5 км, жінки
6 січня
15:20 – Спринт, 10 км, чоловіки
7 січня
13:30 – Гонка переслідування, 10 км, жінки
15:45 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
8 січня
13:00 – Одиночна змішана естафета
15:15 – Змішана естафета
|5 ЕТАП
Рупольдінг (Німеччина)
11 – 15 січня
11 січня
15:10 – Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки
12 січня
15:10 – Індивідуальна гонка 15 км, жінки
13 січня
15:25 – Естафета, 4х7,5 км, чоловіки
14 січня
15:25 – Естафета, 4х6 км, жінки
15 січня
13:30 – Масстарт, 15 км, чоловіки
15:45 – Масстарт, 12,5 км, жінки
|6 ЕТАП
Антгольц-Антерсельва (Італія)
19 – 22 січня
19 січня
15:30 – Спринт, 7,5 км, жінки
20 січня
15:30 – Спринт, 10 км, чоловіки
21 січня
14:00 – Гонка переслідування, 10 км, жінки
16:00 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
22 січня
12:45 – Естафета, 4х6 км, жінки
15:30 – Естафета, 4х7,5 км, чоловіки
|7 ЕТАП
Нове-Мєсто (Чехія)
2 – 5 березня
2 березня
17:20 – Спринт, 10 км, чоловіки
3 березня
17:20 – Спринт, 7,5 км, жінки
4 березня
14:45 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
16:45 – Гонка переслідування, 10 км, жінки
5 березня
12:30 – Змішана естафета
16:15 – Одиночна змішана естафета
|8 ЕТАП
Естерсунд (Швеція)
9 – 12 березня
9 березня
14:15 – Індивідуальна гонка 15 км, жінки
17:20 – Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки
11 березня
15:00 – Естафета, 4х6 км, жінки
17:30 – Естафета, 4х7,5 км, чоловіки
12 березня
14:00 – Масстарт, 12,5 км, жінки
16:45 – Масстарт, 15 км, чоловіки
|9 ЕТАП
Голменколлен (Норвегія)
16 – 19 березня
16 березня
16:30 – Спринт, 10 км, чоловіки
17 березня
16:30 – Спринт, 7,5 км, жінки
18 березня
13:50 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
16:30 – Гонка переслідування, 10 км, жінки
19 березня
13:50 – Масстарт, 15 км, чоловіки
16:10 – Масстарт, 12,5 км, жінки
Читайте також:
"Це смішна дискусія": зірковий шведський біатлоніст засудив президента МОК за потурання росіянам
Вкотре послали за кораблем: IBU продовжив ізоляцію російським та білоруським біатлоністам
Ніяк не змиряться зі справедливістю: у РФ закликали IBU повернути до змагань російських біатлоністів