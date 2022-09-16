Вкотре послали за кораблем: IBU продовжив ізоляцію російським та білоруським біатлоністам

IBU продовжив усунення біатлоністів країн-агресорок від міжнародних змагань та призупинення членства російської та білоруської федерацій у Конгресі.

Міжнародний біатлонний союз (IBU) пролонгував дискваліфікацію спортсменів із Росії та Білорусі на невизначений термін.

Про це повідомляє пресслужба IBU.

Таке рішення підтримали 39 представників Конгресу, 2 висловилися проти, 5 - утрималися.

Крім того, Конгрес організації прийняв пропозицію виконкому організації про продовження призупинення членства російської та білоруської федерацій доти, доки вони не продемонструють свою повну відданість підтримці та просуванню цілей і принципів IBU.

За це рішення проголосували 40 представників, один – проти, четверо утрималося. Один голос був недійсним.

Минулого тижня голова Союзу біатлоністів Росії (СБР) Віктор Майгуров заявив, що організація надсилає лист до Міжнародного союзу біатлоністів (IBU), де вимагає переглянути рішення усунути збірну Росії від усіх міжнародних турнірів.

Нагадаємо, що в новому сезоні-2022/2023 біатлоністи та вболівальники будуть вимушені звикати до нововведень. Згідно з правками від IBU, зміни стосуватимуться нарахування очок, чемпіонатів світу і призових.

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