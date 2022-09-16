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Favbet передав партію дронів для потреб ГУР

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Favbet передав партію дронів для потреб ГУР

Підрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО) отримав 23 розвідувальні дрони, закуплені зусиллями співробітників групи компаній Favbet та за сприяння фонду Favbet Foundation.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу фонду.

"Підрозділи ГУР виконують найризикованіші та найвідповідальніші завдання, у тому числі за лінією фронту - в тилу ворога. Компактні квадрокоптери допоможуть нашим військовим розвідникам виявляти та знищувати позиції окупантів та їхню військову інфраструктуру", - повідомили у Favbet Foundation.

Частину коштів на закупівлю обладнання зібрали співробітники групи компаній Favbet з нагоди 23-річчя заснування своєї компанії. Решту коштів було виділено з бюджету групи.

Як повідомлялося, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.

На сьогодні 95% проєктів орієнтовані на допомогу країні та армії.

Дата публікації
Перегляди
272
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