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Екссолістка "ВІА Гри" Міша Романова втратила батька: "Війна вбиває найдорожче"

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Екссолістка "ВІА Гри" Міша Романова втратила батька: "Війна вбиває найдорожче"

Фото: instagram.com/misharomanova

Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" повідомила про смерть свого тата.

У своєму Instagram Міша Романова, справжнє ім'я якої Наталія Могиленець, поділилася із шанувальниками сумною звісткою. У четвер, 15 вересня, помер батько співачки. 

"Вчора пішов із життя мій батько…Війна вбиває все, що найдорожче… Дякую, мій тато, за все! Я дуже емоційна, але я тримаю себе! Я люблю тебе", - написала Романова. 

Зіркові друзі та колеги співачки, такі як Сніжана Онопко, Еріка Герцег, Раміна Есхакзай та інші, висловили їй слова підтримки та співчуття. 

  • Співчуваю!
  • Прийми мої співчуття!
  • Господи, Мішка!

Батько та інші родичі  колишньої учасниці гурту "ВІА Гра" під час війни залишилися в окупованому російською армією Херсоні, де народилася та виросла майбутня співачка. Як раніше повідомляла Романова, її рідні не змогли покинути місто, через страх бути розстріляними окупантами.

© instagram.com/misharomanova
Фото: instagram.com/misharomanova

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