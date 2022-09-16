Екссолістка "ВІА Гри" Міша Романова втратила батька: "Війна вбиває найдорожче"

У своєму Instagram Міша Романова, справжнє ім'я якої Наталія Могиленець, поділилася із шанувальниками сумною звісткою. У четвер, 15 вересня, помер батько співачки.

"Вчора пішов із життя мій батько…Війна вбиває все, що найдорожче… Дякую, мій тато, за все! Я дуже емоційна, але я тримаю себе! Я люблю тебе", - написала Романова.

Зіркові друзі та колеги співачки, такі як Сніжана Онопко, Еріка Герцег, Раміна Есхакзай та інші, висловили їй слова підтримки та співчуття.

Співчуваю!

Прийми мої співчуття!

Господи, Мішка!

Батько та інші родичі колишньої учасниці гурту "ВІА Гра" під час війни залишилися в окупованому російською армією Херсоні, де народилася та виросла майбутня співачка. Як раніше повідомляла Романова, її рідні не змогли покинути місто, через страх бути розстріляними окупантами.

Фото: instagram.com/misharomanova

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