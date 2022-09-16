Екссолістка "ВІА Гри" Міша Романова втратила батька: "Війна вбиває найдорожче"

Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" повідомила про смерть свого тата.
У своєму Instagram Міша Романова, справжнє ім'я якої Наталія Могиленець, поділилася із шанувальниками сумною звісткою. У четвер, 15 вересня, помер батько співачки.
"Вчора пішов із життя мій батько…Війна вбиває все, що найдорожче… Дякую, мій тато, за все! Я дуже емоційна, але я тримаю себе! Я люблю тебе", - написала Романова.
Зіркові друзі та колеги співачки, такі як Сніжана Онопко, Еріка Герцег, Раміна Есхакзай та інші, висловили їй слова підтримки та співчуття.
- Співчуваю!
- Прийми мої співчуття!
- Господи, Мішка!
Батько та інші родичі колишньої учасниці гурту "ВІА Гра" під час війни залишилися в окупованому російською армією Херсоні, де народилася та виросла майбутня співачка. Як раніше повідомляла Романова, її рідні не змогли покинути місто, через страх бути розстріляними окупантами.
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