Экс-солистка "ВИА Гры" Миша Романова потеряла отца: "Война убивает самое дорогое"

В своем Instagram Миша Романова, настоящее имя которой Наталья Могиленец, поделилась с поклонниками печальным известием. В четверг, 15 сентября, скончался отец певицы.

"Вчера ушел из жизни мой отец... Война убивает все, что дороже всего... Спасибо, мой папа, за все! Я очень эмоциональная, но я держу себя! Я люблю тебя", — написала Романова.

Звездные друзья и коллеги певицы, такие, как Снежана Онопко, Эрика Герцег, Рамина Эсхакзай и другие, выразили ей слова поддержки и сострадания.

Сочувствую!

Прими мои соболезнования!

Господи, Мишка!

Отец и другие родственники бывшей участницы группы "ВИА Гра" во время войны остались в оккупированном российской армией Херсоне, где родилась и выросла будущая певица. Как ранее сообщала Романова, ее родные не смогли покинуть город из-за страха быть расстрелянными оккупантами.

Фото: instagram.com/misharomanova

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