Біатлон: результати чоловічої гонки переслідування на етапі Кубка світу в Голменколлені
Українець Віталій Мандзин фінішував на 18-й позиції.
У суботу, 21 березня, на заключному етапі Кубка світу з біатлону-2025/26 у норвезькому Голменколлені відбулася чоловіча гонка переслідування.
Україну в ній представляв один біатлоніст — Віталій Мандзин, який за підсумками спринту стартував 17-м. У персьюті він з одним штрафним колом фінішував 18-м.
Переможця гонки визначив фотофініш — норвежець Стурла Легрейд у драматичній розв'язці випередив новоспеченого володаря Великого кришталевого глобуса француза Еріка Перро. Замкнув трійку призерів француз Емільєн Жаклен.
Кубок світу з біатлону: результати чоловічої гонки переслідування в Голменколлені
1. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0+0+0) 30:31.4
2. Ерік Перро (Франція, 0+0+0+0) +0.0
3. Емільєн Жаклен (Франція, 0+1+0+1) +1:11.2
4. Мартін Понсілуома (Швеція, 0+2+0+1) +1:25.3
5. Йоган-Олав Ботн (Норвегія, 0+0+1+0) +1:34.1
6. Ветле Крістіансен (Норвегія, 2+1+0+0) +2:18.2
...
18. Віталій Мандзин (Україна, 0+0+0+1) +2:51.9
У неділю, 22 березня, етап у Голменколлені, а з ним і сезон Кубка світу з біатлону завершиться жіночим і чоловічим масстартами, які розпочнуться о 14:45 та 17:30 за київським часом відповідно.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
