Біатлон: результати чоловічої гонки переслідування на етапі Кубка світу в Голменколлені

Віталій Мандзин / © biathlon.com.ua

У суботу, 21 березня, на заключному етапі Кубка світу з біатлону-2025/26 у норвезькому Голменколлені відбулася чоловіча гонка переслідування.

Україну в ній представляв один біатлоніст — Віталій Мандзин, який за підсумками спринту стартував 17-м. У персьюті він з одним штрафним колом фінішував 18-м.

Переможця гонки визначив фотофініш — норвежець Стурла Легрейд у драматичній розв'язці випередив новоспеченого володаря Великого кришталевого глобуса француза Еріка Перро. Замкнув трійку призерів француз Емільєн Жаклен.

Кубок світу з біатлону: результати чоловічої гонки переслідування в Голменколлені

1. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0+0+0) 30:31.4

2. Ерік Перро (Франція, 0+0+0+0) +0.0

3. Емільєн Жаклен (Франція, 0+1+0+1) +1:11.2

4. Мартін Понсілуома (Швеція, 0+2+0+1) +1:25.3

5. Йоган-Олав Ботн (Норвегія, 0+0+1+0) +1:34.1

6. Ветле Крістіансен (Норвегія, 2+1+0+0) +2:18.2

...

18. Віталій Мандзин (Україна, 0+0+0+1) +2:51.9

У неділю, 22 березня, етап у Голменколлені, а з ним і сезон Кубка світу з біатлону завершиться жіночим і чоловічим масстартами, які розпочнуться о 14:45 та 17:30 за київським часом відповідно.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.