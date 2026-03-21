Біатлон: результати жіночої гонки переслідування на етапі Кубка світу в Голменколлені

Олександра Меркушина / © biathlon.com.ua

У суботу, 21 березня, на заключному етапі Кубка світу з біатлону-2025/26 у норвезькому Голменколлені відбулася жіноча гонка переслідування.

Україну в ній представляли дві біатлоністки: Олександра Меркушина (стартувала 14-ю за підсумками спринту) та Христина Дмитренко, яка розпочала гонку 52-ю.

Найкращий результат серед українок у пресьюті показала Олександра Меркушина, яка з трьома штрафними колами посіла 32-ге місце. Христина Дмитренко з однією хибою фінішувала 44-ю.

Перемогу здобула шведка Ганна Еберг, другою стала француженка Жюлья Сімон, а замкнула призову трійку шведка Ельвіра Еберг.

Кубок світу з біатлону: результати жіночої гонки переслідування в Голменколлені

1. Ганна Еберг (Швеція, 2+0+0+1) 30:14.0

2. Жюлья Сімон (Франція, 0+0+0+1) +0.5

3. Ельвіра Еберг (Швеція, 1+0+0+0) +23.2

4. Лу Жанмонно (Франція, 1+0+0+0) +57.2

5. Ліза Віттоцці (Італія, 2+2+1+0) +1:09.7

6. Ванесса Фойгт (Німеччина, 0+0+0+0) +1:12.0

...

32. Олександра Меркушина (Україна, 0+1+0+2) +3:09.1

44. Христина Дмитренко (Україна, 0+0+1+0) +4:10.4

Сьогодні на етапі у Голменколлені також відбудеться чоловіча гонкаа переслідування, яка розпочнеться о 17:15 за київським часом. Україну в ній представить Віталій Мандзин, який вийде на старт 17-м.

У неділю, 22 березня, етап у Голменколлені, а з ним і сезон Кубка світу з біатлону завершиться жіночим і чоловічим масстартами, які відбудуться о 14:45 та 17:30 за київським часом відповідно.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.