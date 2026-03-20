ТСН у соціальних мережах

Біатлон: результати чоловічого спринту на етапі Кубка світу в Голменколлені

Найкращий результат серед українців показав Віталій Мандзин, який фінішував у топ-20.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Віталій Мандзин

Віталій Мандзин / © biathlon.com.ua

У п'ятницю, 20 березня, на заключному етапі Кубка світу з біатлону-2025/26 у норвезькому Голменколлені відбулася чоловіча спринтерська гонка.

Україну в ній представляли три біатлоністи: Віталій Мандзин, Богдан Борковський і Богдан Цимбал.

Найкращий результат серед українців показав Мандзин, який з одним штрафним колом посів 17-те місце.

Мандзин — єдиний з українців, що кваліфікувався до гонки переслідування. Борковський та Цимбал фінішували за межами топ-60.

Перемогу в спринті здобув норвежець Стурла Легрейд, другим став француз Емільєн Жаклен, а замкнув призову трійку француз Ерік Перро, який завдяки цьому достроково став володарем Великого кришталевого глобуса.

Кубок світу з біатлону: результати чоловічого спринту в Голменколлені

1. Стурла Легрейд (Норвегія, 1+0) 25:21.4

2. Емільєн Жаклен (Франція, 0+1) +3.9

3. Ерік Перро (Франція, 0+1) +4.6

4. Мартін Понсілуома (Швеція, 0+2) +19.0

5. Ветле Крістіансен (Норвегія, 2+0) +27.6

6. Йоган-Олав Ботн (Норвегія, 1+0) +31.3

...

17. Віталій Мандзин (Україна, 1+0) +1:19.7

73. Богдан Борковський (Україна, 2+1) +3:05.0

88. Богдан Цимбал (Україна, 1+1) +3:54.1

Етап у Голменколлені продовжиться у суботу, 21 березня, жіночою та чоловічою гонками переслідування, які розпочнуться о 14:45 та 17:15 за київським часом відповідно.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

301
