Біатлон: результати чоловічого спринту на етапі Кубка світу в Голменколлені
Найкращий результат серед українців показав Віталій Мандзин, який фінішував у топ-20.
У п'ятницю, 20 березня, на заключному етапі Кубка світу з біатлону-2025/26 у норвезькому Голменколлені відбулася чоловіча спринтерська гонка.
Україну в ній представляли три біатлоністи: Віталій Мандзин, Богдан Борковський і Богдан Цимбал.
Найкращий результат серед українців показав Мандзин, який з одним штрафним колом посів 17-те місце.
Мандзин — єдиний з українців, що кваліфікувався до гонки переслідування. Борковський та Цимбал фінішували за межами топ-60.
Перемогу в спринті здобув норвежець Стурла Легрейд, другим став француз Емільєн Жаклен, а замкнув призову трійку француз Ерік Перро, який завдяки цьому достроково став володарем Великого кришталевого глобуса.
Кубок світу з біатлону: результати чоловічого спринту в Голменколлені
1. Стурла Легрейд (Норвегія, 1+0) 25:21.4
2. Емільєн Жаклен (Франція, 0+1) +3.9
3. Ерік Перро (Франція, 0+1) +4.6
4. Мартін Понсілуома (Швеція, 0+2) +19.0
5. Ветле Крістіансен (Норвегія, 2+0) +27.6
6. Йоган-Олав Ботн (Норвегія, 1+0) +31.3
...
17. Віталій Мандзин (Україна, 1+0) +1:19.7
73. Богдан Борковський (Україна, 2+1) +3:05.0
88. Богдан Цимбал (Україна, 1+1) +3:54.1
Етап у Голменколлені продовжиться у суботу, 21 березня, жіночою та чоловічою гонками переслідування, які розпочнуться о 14:45 та 17:15 за київським часом відповідно.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.