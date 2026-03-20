Аналітики оцінили шанси "Шахтаря" на перемогу в Лізі конференцій

"Шахтар" / © ФК Шахтар

Аналітична платформа Football Meets Data оцінила шанси всіх учасників 1/4 фіналу Ліги конференцій, куди вийшов і донецький "Шахтар".

У чвертьфіналі "гірники" позмагаються з нідерландським "АЗ Алкмаром". Шанси українського клубу на вихід до півфіналу аналітики оцінили в 52%.

Переможець пари "Шахтар" — "АЗ Алкмар" у півфіналі зіграє з тріумфатором протистояння "Крістал Пелас" (Англія) — "Фіорентина" (Італія). Ймовірність виходу донеччан до фіналу оцінюється в 13%, а на перемогу в турнірі — 5%.

Головним фаворитом Ліги конференцій вважається англійський "Кристал Пелас" (34%), далі йдуть французький "Страсбург" (18%), німецький "Майнц" з іспанським "Райо Вальєкано" (по 11%) та італійська "Фіорентина" (10%).

Чвертьфінальні матчі Ліги конференцій відбудуться 9 і 16 квітня, півфінали — 30 квітня і 7 травня.

Фінал поточного розіграшу Ліги конференцій заплановано на 27 травня на "Ред Булл Арені" у німецькому Лейпцигу.

Зазначимо, що в 1/8 фіналу "Шахтар" пройшов познанський "Лех". Після перемоги 3:1 в першому матчі підопічні Арди Турана програли польській команді 1:2 в поєдинку-відповіді, але за сумою двох зустрічей (4:3) пробилися до чвертьфіналу.

Раніше повідомлялося, що гравці "Шахтаря" і "Леха" влаштували масову сутичку з вилученням після матчу Ліги конференцій.