ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
108
Час на прочитання
1 хв

Аналітики оцінили шанси "Шахтаря" на перемогу в Лізі конференцій

Український клуб вважають одним з андердогів турніру.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

Аналітична платформа Football Meets Data оцінила шанси всіх учасників 1/4 фіналу Ліги конференцій, куди вийшов і донецький "Шахтар".

У чвертьфіналі "гірники" позмагаються з нідерландським "АЗ Алкмаром". Шанси українського клубу на вихід до півфіналу аналітики оцінили в 52%.

Переможець пари "Шахтар" — "АЗ Алкмар" у півфіналі зіграє з тріумфатором протистояння "Крістал Пелас" (Англія) — "Фіорентина" (Італія). Ймовірність виходу донеччан до фіналу оцінюється в 13%, а на перемогу в турнірі — 5%.

Головним фаворитом Ліги конференцій вважається англійський "Кристал Пелас" (34%), далі йдуть французький "Страсбург" (18%), німецький "Майнц" з іспанським "Райо Вальєкано" (по 11%) та італійська "Фіорентина" (10%).

Чвертьфінальні матчі Ліги конференцій відбудуться 9 і 16 квітня, півфінали — 30 квітня і 7 травня.

Фінал поточного розіграшу Ліги конференцій заплановано на 27 травня на "Ред Булл Арені" у німецькому Лейпцигу.

Зазначимо, що в 1/8 фіналу "Шахтар" пройшов познанський "Лех". Після перемоги 3:1 в першому матчі підопічні Арди Турана програли польській команді 1:2 в поєдинку-відповіді, але за сумою двох зустрічей (4:3) пробилися до чвертьфіналу.

Раніше повідомлялося, що гравці "Шахтаря" і "Леха" влаштували масову сутичку з вилученням після матчу Ліги конференцій.

Дата публікації
Кількість переглядів
108
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie