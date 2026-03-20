Гравці "Шахтаря" і "Леха" влаштували масову сутичку з вилученням після матчу Ліги конференцій

Захисник "гірників" Алаа Грам за підсумками інциденту отримав червону картку і не допоможе команді в першому поєдинку 1/4 фіналу.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтар" — "Лех" / © ФК Шахтар

Футболісти донецького "Шахтаря" і польського "Леха" влаштували масову сутичку після матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26.

Поєдинок завершився перемогою познанців з рахунком 2:1, але за сумою двох зустрічей (4:3) до наступного раунду вийшов український клуб.

Одразу після фінального свистка на полі неподалік сектору ультрас "Леха" зчинилася масштабна штовханина за участю не лише гравців, а й персоналу та тренерських штабів обох клубів.

На відео видно, як команди зчепилися стінка на стінку. Що саме стало причиною цього заворушення — невідомо. Чимало людей намагалися розняти учасників конфлікту.

Сутичка між гравцями "Шахтаря" і "Леха" / скриншот трансляції MEGOGO

Варто зазначити, що під час матчу польські уболівальники провокували кричалками про Бандеру та Волинську трагедію, а також вмикали звук, який нагадував повітряну тривогу, коли м'яч був поруч із фанатською трибуною.

В епіцентрі подій опинився захисник "Шахтаря" Алаа Грам. За підсумками інциденту він отримав другу жовту картку, яка перетворилася для нього на червону.

Відтак тунісець через вилучення не допоможе "гірникам" у першому матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій з нідерландським "АЗ Алкмаром".

Додамо, що у складі "Леха" жовту картку отримав шведський форвард Мікаель Ісхак, який у цьому поєдинку відзначився дублем.

Чвертьфінальні матчі "Шахтаря" проти "АЗ Алкмара" відбудуться 9 і 16 квітня.

Переможець пари "Шахтар" — "АЗ Алкмар" у півфіналі Ліги конференцій зіграє з тріумфатором протистояння "Крістал Пелас" (Англія) — "Фіорентина" (Італія).

Нагадаємо, фінал поточного розіграшу Ліги конференцій відбудеться 27 травня на "Ред Булл Арені" у німецькому Лейпцигу.

