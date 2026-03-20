"Шахтар" у матчі-відповіді програв "Леху", але вийшов до чвертьфіналу Ліги конференцій

"Лех" — "Шахтар" / © ФК Шахтар

Донецький "Шахтар" пробився до чвертьфіналу Ліги конференцій сезону-2025/26.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу "гірники" поступилися польському "Леху". Через війну з російськими окупантами номінально домашній для "гірників" поєдинок відбувся на Міському стадіоні імені Генріка Реймана в польському Кракові та завершився з рахунком 1:2 .

Чемпіон Польщі відкрив рахунок уже на 13-й хвилині зустрічі — Мікаель Ісхак ударом головою з відскоком від газону замкнув подачу Таофіка Ісмаїла з правого флангу.

У компенсований до першого тайму час, на 45+7-й хвилині, "Лех" удруге вразив ворота "гірників" — Ісхак оформив дубль, реалізувавши пенальті, який було призначено за гру рукою Кауана Еліаса у власному штрафному майданчику після навісу польського клубу з кутового.

На самому старті другого тайму підопічні Арди Турана ледь не пропустили третій м'яч — воротар донеччан Дмитро Різник парирував небезпечний удар з гострого кута від Жоеля Перейри, а потім зреагував на добивання Антоні Козубаля.

На 59-й хвилині "Лех" створив ще один супермомент. Удар Ісмаїла з правого флангу штрафного майданчика в ближній кут відбив Різник, після чого Гіслі Тордарсон відправив м'яч у ворота з передачі Пабло Родрігеса, але в останнього арбітр зафіксував офсайд.

На 67-й хвилині "Шахтар" зумів забити у ворота суперника та знову вийти вперед у двоматчевому протистоянні — захисник польського клубу Жоау Моутінью зрізав м'яч у власні ворота після навісу Невертона з лівого флангу та рикошету від оборонця "Леха" Войцеха Моньки.

Наприкінці матчу "Лех" намагався забити ще та врятуватися, однак не зміг цього зробити. Після фінального свистка на полі спалахнула сутичка за участю гравців обох команд, але невдовзі пристрасті вщухли.

Оскільки перша зустріч між командами у Познані завершилася перемогою українського клубу з рахунком 3:1, то за підсумками двох поєдинків "Шахтар" був сильнішим (4:3) та вийшов до чвертьфіналу Ліги конференцій.

Огляд матчу "Шахтар" — "Лех"

"Шахтар" у чвертьфіналі Ліги конференцій зіграє з нідерландським "АЗ Алкмаром", який в 1/8 фіналу переміг празьку "Спарту" (2:1, 4:0).

Матчі "Шахтаря" проти "АЗ Алкмара" відбудуться 9 і 16 квітня.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі". У фіналі на Міському стадіоні у польському Вроцлаві лондонський клуб розбив іспанський "Бетіс" (4:1).