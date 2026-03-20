"Шахтер" в ответном матче проиграл "Леху", но вышел в четвертьфинал Лиги конференций

"Лех" — "Шахтер" / © ФК Шахтер

Донецкий "Шахтер" пробился в четвертьфинал Лиги конференций сезона-2025/26.

В ответном матче 1/8 финала "горняки" уступили польскому "Леху". Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашний для "горняков" поединок состоялся на Городском стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове и завершился со счетом 1:2 .

Чемпион Польши открыл счет уже на 13-й минуте встречи — Микаэль Исхак ударом головой с отскоком от газона замкнул подачу Таофика Исмаила с правого фланга.

В компенсированное к первому тайму время, на 45+7-й минуте, "Лех" во второй раз поразил ворота "горняков" — Исхак оформил дубль, реализовав пенальти, назначенный за игру рукой Кауана Элиаса в собственной штрафной площадке после навеса польского клуба с углового.

На самом старте второго тайма подопечные Арды Турана чуть не пропустили третий мяч — вратарь дончан Дмитрий Ризнык парировал опасный удар с острого угла от Жоэля Перейры, а затем среагировал на добивание Антони Козубаля.

На 59-й минуте "Лех" создал еще один супермомент. Удар Исмаила с правого фланга штрафной площадки в ближний угол отбил Ризнык, после чего Гисли Тордарсон отправил мяч в ворота с передачи Пабло Родригеса, но у последнего арбитр зафиксировал офсайд.

На 67-й минуте "Шахтер" сумел забить в ворота соперника и снова выйти вперед в двухматчевом противостоянии — защитник польского клуба Жоау Моутинью срезал мяч в свои ворота после навеса Невертона с левого фланга и рикошета от защитника "Леха" Войцеха Моньки.

В конце матча "Лех" пытался забить еще и спастись, однако не смог этого сделать. После финального свистка на поле вспыхнула стычка с участием игроков обеих команд, но вскоре страсти утихли.

Поскольку первая встреча между командами в Познани завершилась победой украинского клуба со счетом 3:1, то по итогам двух поединков "Шахтер" был сильнее (4:3) и вышел в четвертьфинал Лиги конференций.

"Шахтер" в четвертьфинале Лиги конференций сыграет с нидерландским "АЗ Алкмаром", который в 1/8 финала победил пражскую "Спарту" (2:1, 4:0).

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги конференций стал английский "Челси". В финале на Городском стадионе в польском Вроцлаве лондонский клуб разбил испанский "Бетис" (4:1).