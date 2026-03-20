Визначився володар Великого кришталевого глобуса Кубка світу з біатлону-2025/26

Ерік Перро / © Associated Press

Французький біатлоніст Ерік Перро став володарем Великого кришталевого глобуса сезону Кубка світу з біатлону-2025/26.

Сталося це за результатами спринту на заключному етапі в норвезькому Голменколлені.

Перро фінішував третім у спринті, але цього йому вистачило, щоб достроково здобути нагороду. За дві гонки до кінця сезону Ерік став недосяжним у загальному заліку Кубка світу для свого найближчого переслідувача — шведа Себастьяна Самуельссона.

24-річнийПерро виграв перший Великий кришталевий глобус у кар'єрі.

Раніше повідомлялося, що визначилася володарка Великого кришталевого глобуса Кубка світу з біатлону-2025/26. Нагороду достроково здобула француженка Лу Жанмонно.