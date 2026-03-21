ЛНЗ вирвав вольову перемогу над "Рухом" та повернувся на вершину таблиці УПЛ

Черкаський клуб оформив камбек у грі проти львів'ян.

ЛНЗ здобув вольову перемогу над "Рухом" у виїзному матчі 21-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 1:2.

Львівський клуб відкрив рахунок наприкінці першого тайму — на 45+2-й хвилині голом відзначився Віталій Роман.

У другому таймі підопічні Віталія Пономарьова переламали перебіг зустрічі та оформили камбек. Спочатку на 63-й хвилині рахунок зрівняв Геннадій Пасіч.

А гол Данила Кравчука на 82-й хвилині приніс черкаській команді перемогу.

Огляд матчу "Рух" — ЛНЗ

Після цього матчу ЛНЗ (47 очок) повернувся на перше місце в УПЛ. Черкаський клуб завдяки перемозі в очній зустрічі обійшов у таблиці "Шахтар" (47 балів), але донеччани мають поєдинок у запасі.

"Рух" (19 пунктів) залишився на 14-й позиції, в зоні перехідних матчів за збереження прописки в елітному дивізіоні.

У наступному турі ЛНЗ 5 квітня на виїзді зіграє з "Кривбасом", а "Рух" днем раніше позмагається з "Шахтарем".

