Кулеба летит в Гаагу: в МИД сообщили о цели

Там будут обсуждаться Формула мира президента Украины Владимира Зеленского и результаты документирования и расследования преступлений, совершенных российскими оккупантами на территории Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба будет находиться с визитом в Гааге 2 апреля, где состоится ряд встреч.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Кулеба примет участие в конференции в Королевстве Нидерланды по обеспечению наказания России за преступления в войне против Украины.

Также он примет участие в министерской конференции "Восстановление справедливости для Украины", где будут обсуждаться результаты документирования и расследования преступлений, совершенных российскими оккупантами на территории Украины.

"Особое внимание будет уделено также дальнейшим шагам на пути к созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, Россия усилила воздушный террор против украинцев и только за неделю с 18 по 24 марта запустила 190 ракет разных типов, 140 БпЛА и 700 КАБов по территории Украины.

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