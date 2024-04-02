США предупредили Китай о поддержке агрессии РФ в Украине

Соединенные Штаты сохраняют обеспокоенность по поводу усиления партнерства между Москвой и Пекином

Соединенные Штаты Америки обеспокоены усилением взаимодействия между Москвой и Пекином и выступают против любых шагов со стороны КНР, которые могли бы поддержать агрессию РФ в Украине.

С соответствующим заявлением выступил в понедельник в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, — пишет Укринформ.

«Мы очень четко дали понять, что мы против того, чтобы Китай предпринимал любые шаги, которые помогали бы поддерживать агрессию РФ в Украине», — заметил представитель Госдепа в ответ на вопрос о запланированном саммите лидеров РФ и Китая.

Миллер также подчеркнул, что Соединенные Штаты сохраняют обеспокоенность относительно усиления партнерства между Москвой и Пекином, которое наблюдается сейчас.

Напомним, ранее посол Китая в Швейцарии Ван Шитин сообщил, что Пекин не исключает участия в международной конференции на саммите мира, который планирует устроить Украина.

Кстати, по мнению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, именно Китай может сыграть ключевую роль в завершении войны, ведь имеет "особые" отношения с Россией.

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