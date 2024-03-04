Вибухи у Дніпрі: захисники неба збили ракету

В ОВА заявили, що вороже залізяччя "приземлили" у Дніпровському районі.

У Дніпровському районі повітряне командування "Схід" збило керовану авіракету Х-59 вдень 4 березня.

Про це повідомили очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та ПвК "Схід".

"Наші збили ракету. Вороже залізяччя приземлили у Дніпровському районі", – написав очільник військової адміністрації в Мережі та подякував воїнам за захист.

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"В Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59", – йдеться в заяві ПвК.

Нагадаємо, раніше Повітряні сили попередили про запуск ворожої ракети в напрямку Дніпра, а згодом у місті пролунали звуки вибухів.

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