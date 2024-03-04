Взрывы в Днепре: защитники неба сбили ракету

В ОВА заявили, что вражеские железки "приземлили" в Днепровском районе.

В Днепровском районе воздушное командование "Восток" сбило управляемую авиракету Х-59 днем 4 марта.

Об этом сообщили глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и ВК "Восток".

"Наши сбили ракету. Вражеские железки приземлили в Днепровском районе", — написал глава военной администрации в Сети и поблагодарил воинов за защиту.

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"В Днепровском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование "Восток" уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59", – говорится в заявлении ВК.

Напомним, ранее Воздушные силы предупредили о запуске вражеской ракеты в направлении Днепра, а затем в городе раздались звуки взрывов.

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