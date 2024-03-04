В Днепре раздались взрывы во время тревоги

Воздушные силы предупреждали о запуске вражеской ракеты в направлении города.
В Днепре прогремели взрывы днем 4 марта во время объявленной воздушной тревоги.
Об этом сообщает "Суспильне".
Незадолго до этого в Воздушных силах ВСУ объявили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.
"Ракета в направлении Днепра!" – сообщили в ВС.
По информации мониторинговых телеграм-каналов, российские войска запустили в направлении города ракету Х-59.
К слову, в британской разведке сообщили, куда целились российские оккупанты в феврале, когда наносили удары по Украине дронами и ракетами.
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