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В Днепре раздались взрывы во время тревоги

В Днепре раздались взрывы во время тревоги

Сигнал воздушной тревоги/коллаж ТСН.ua

Воздушные силы предупреждали о запуске вражеской ракеты в направлении города.

В Днепре прогремели взрывы днем 4 марта во время объявленной воздушной тревоги.

Об этом сообщает "Суспильне".

Незадолго до этого в Воздушных силах ВСУ объявили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

"Ракета в направлении Днепра!"сообщили в ВС.

По информации мониторинговых телеграм-каналов, российские войска запустили в направлении города ракету Х-59.

К слову, в британской разведке сообщили, куда целились российские оккупанты в феврале, когда наносили удары по Украине дронами и ракетами.

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