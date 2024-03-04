В Сумской области раздалось 130 взрывов

Стала известна ситуация на пограничии на 21.00 3 марта 2024 года.

Об этом сообщила Сумская военная администрация в сообщении в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили 29 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 130 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская громады.

Хотинская громада: враг избивал из миномета (7 взрывов).

Юнаковская громада: совершен минометный обстрел (3 взрыва).

Краснопольская громада: зафиксированы обстрелы со ствольной артиллерии (15 взрывов) и удары FPV-дрона (5 взрывов).

Середино-будская громада: были минометные обстрелы (13 взрывов) и пуски ракет НАР из самолета (4 взрыва).

Великописаревская громада: 37 мин сбросили россияне на территорию общины. Также произведен гранатометный обстрел (18 взрывов).

Эсманьская громада: зафиксирован пуск ракет НАР с самолета (8 взрывов).

Белопольская громада: произошли удар FPV-дрона (1 взрыв), танковые обстрелы (9 взрывов) и обстрел из ствольной артиллерии (3 взрыва).

Шалыгинская громада: враг ударил из миномета (2 взрыва) и ствольной артиллерии (5 взрывов).

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Ранее в Сумской области россияне ударили по правоохранителям, работавшим на месте "прилетов".

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