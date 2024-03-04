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На Сумщині пролунало 130 вибухів

На Сумщині пролунало 130 вибухів

Ілюстративне фото. Ворог продовжує атакувати Сумщину

Ворог продовжує атакувати Сумську область.

Стала відома ситуація на прикордонні станом на 21.00 3 березня 2024 року.

Про це повідомила Сумська військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах. 

Протягом дня росіяни здійснили 29 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 130 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

  • Хотінська громада: ворог бив з міномету (7 вибухів).
  • Юнаківська громада: здійснено мінометний обстріл (3 вибухи).
  • Краснопільська громада: зафіксовано обстріли зі ствольної артилерії (15 вибухів) та удари FPV-дрона (5 вибухів).
  • Середино-Будська громада: були мінометні обстріли (13 вибухів) та пуски ракет НАР з літака (4 вибухи).
  • Великописарівська громада: 37 мін скинули росіяни на територію громади. Також здійснено гранатометний обстріл (18 вибухів).
  • Есманьська громада: зафіксовано пуск ракет НАР з літака (8 вибухів).
  • Білопільська громада: відбулися удар FPV-дрона (1 вибух), танкові обстріли (9 вибухів) та обстріл зі ствольної артилерії (3 вибухи).
  • Шалигинська громада: ворог вдарив з міномету (2 вибухи) та ствольної артилерії (5 вибухів).

Раніше на Сумщині росіяни вдарили по правоохоронцях, які працювали на місці "прильотів".

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