На Сумщині пролунало 130 вибухів

Ворог продовжує атакувати Сумську область.
Стала відома ситуація на прикордонні станом на 21.00 3 березня 2024 року.
Про це повідомила Сумська військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.
Протягом дня росіяни здійснили 29 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 130 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади.
- Хотінська громада: ворог бив з міномету (7 вибухів).
- Юнаківська громада: здійснено мінометний обстріл (3 вибухи).
- Краснопільська громада: зафіксовано обстріли зі ствольної артилерії (15 вибухів) та удари FPV-дрона (5 вибухів).
- Середино-Будська громада: були мінометні обстріли (13 вибухів) та пуски ракет НАР з літака (4 вибухи).
- Великописарівська громада: 37 мін скинули росіяни на територію громади. Також здійснено гранатометний обстріл (18 вибухів).
- Есманьська громада: зафіксовано пуск ракет НАР з літака (8 вибухів).
- Білопільська громада: відбулися удар FPV-дрона (1 вибух), танкові обстріли (9 вибухів) та обстріл зі ствольної артилерії (3 вибухи).
- Шалигинська громада: ворог вдарив з міномету (2 вибухи) та ствольної артилерії (5 вибухів).
Раніше на Сумщині росіяни вдарили по правоохоронцях, які працювали на місці "прильотів".
Читайте також: