На Сумщині пролунало 130 вибухів

Стала відома ситуація на прикордонні станом на 21.00 3 березня 2024 року.

Про це повідомила Сумська військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.

Протягом дня росіяни здійснили 29 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 130 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

Хотінська громада: ворог бив з міномету (7 вибухів).

Юнаківська громада: здійснено мінометний обстріл (3 вибухи).

Краснопільська громада: зафіксовано обстріли зі ствольної артилерії (15 вибухів) та удари FPV-дрона (5 вибухів).

Середино-Будська громада: були мінометні обстріли (13 вибухів) та пуски ракет НАР з літака (4 вибухи).

Великописарівська громада: 37 мін скинули росіяни на територію громади. Також здійснено гранатометний обстріл (18 вибухів).

Есманьська громада: зафіксовано пуск ракет НАР з літака (8 вибухів).

Білопільська громада: відбулися удар FPV-дрона (1 вибух), танкові обстріли (9 вибухів) та обстріл зі ствольної артилерії (3 вибухи).

Шалигинська громада: ворог вдарив з міномету (2 вибухи) та ствольної артилерії (5 вибухів).

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Раніше на Сумщині росіяни вдарили по правоохоронцях, які працювали на місці "прильотів".

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