Росіяни вдарили по Сумщині: що відомо про постраждалих

Від агресії Росії проти України продовжують страждати мирні люди.

Окупанти 29 лютого вдарили по виробничій інфраструктурі Сумщини. Внаслідок обстрілу поранено людину.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Армія РФ застосувала артилерію для обстрілу Ворожбянської громади. Близько 12:25 пролунало 4 вибухи.

"Попередньо, внаслідок обстрілу отримала травми одна людина. Також сталося загоряння складських приміщень виробничого підприємства", – йдеться у повідомленні.

Наразі пожежу локалізовано. Всі необхідні служби працюють на місці.

Раніше на Сумщині росіяни вдарили по правоохоронцях, які працювали на місці "прильотів".

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