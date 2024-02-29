Європарламент закликав передати Україні далекобійні ракети — резолюція

Європейський парламент ухвалив резолюцію на підтримку України до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ і закликав передати Україні зброю для перемоги.

Європарламент ухвалив резолюцію на підтримку України, за яку яку проголосував 451 європейський депутат, 46 були "проти", 49 утрималися. Більшість європейських парламентарів закликала передати Україні далекобійну зброю та конфіскувати заморожені активи РФ.

Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

У ЄС наголосили, що для перемоги України не повинно бути жодних обмежень на військову допомогу. Зокрема, євродепутати закликають країни ЄС надати Україні артилерійські боєприпаси, системи протиповітряної оборони, ракети великої дальності, зокрема, TAURUS, Storm Shadow/SCALP, різні види артилерії, а також безпілотники та зброю для протидії їм.

Крім того, у резолюції вказується, що усі союзники ЄС і НАТО повинні підтримувати Україну у військовому плані не менше ніж 0,25% свого ВВП на рік. Також країни ЄС закликають розпочати переговори з оборонними компаніями, щоб забезпечити збільшення виробництва та постачань боєприпасів, снарядів та ракет до України.

Також читайте Україна до кінця березня отримає артснаряди від ЄС: Кулеба назвав їх кількість

Також європейські депутати закликали палату представників США ухвалити фінансування допомоги України. У цьому контексті резолюція наголошує на важливості конфіскації заморожених російських активів, щоб використати їх на відновлення України.

"Росія має бути зобов'язана виплатити накладені на неї репарації, щоб забезпечити суттєвий внесок у відбудову України", - йдеться у документі.

Євродепутати закликають ЄС зберегти та розширити свою політику санкцій проти Москви та Мінська, зокрема, йдеться про заборону імпорту російського урану та металургійної продукції до ЄС, припинення ядерної співпраці з РФ та запровадження повного ембарго на імпорт російської сільськогосподарської та рибної продукції, а також викопного палива та зрідженого природного газу, що транспортується морем по трубопроводах.

Нагадаємо, напередодні, 28 лютого, Рада Європейського Союзу схвалила середньостроковий перегляд бюджету до 2027 року, який передбачає заснування механізму Ukraine Facility – чотирирічного плану допомоги на 50 мільярдів євро.

Читайте також: