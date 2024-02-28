Рада ЄС затвердила надання Україні €50 млрд допомоги

Протягом 2024-2027 років Україна отримає близько 39 млрд євро прямого бюджетного фінансування, з яких понад 5 млрд складають гранти.

У середу, 28 лютого, Рада Європейського Союзу схвалила середньостроковий перегляд бюджету до 2027 року, який передбачає заснування механізму Ukraine Facility – чотирирічного плану допомоги на 50 мільярдів євро.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

У Мінфіні нагадали, що Ukraine Facility – це інструмент з підтримки економічного розвитку та відновлення України, в межах якого Київ отримуватиме фінансову допомогу "на основі спільно узгоджених планів і пріоритетів" українського уряду та Єврокомісії.

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Протягом 2024-2027 років Україна отримає близько 39 млрд євро прямого бюджетного фінансування, з яких понад 5 млрд складають гранти.

Рішення Ради Євросоюзу є останнім кроком для затвердження змін до середньострокового бюджету ЄС. Вони набудуть чинності після опублікування в Офіційному журналі ЄС, що має відбутися упродовж наступних кількох днів.

Нагадаємо, 26 лютого Європейський Парламент підтримав рішення щодо 50 млрд євро допомоги Україні.

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