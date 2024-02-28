Станом на зараз Красногорівка перебуває під контролем українських військ.
Сьогодні, 28 лютого, Третя штурмова вибила окупантів з Красногорівки на Донеччині.
Про це пише пресслужба бригади.
Зазначається, що напередодні окупанти накатами атакували південно-східну частину Красногорівки та ввійшли до міста.
"Аби не дозволити ворогу закріпитися підрозділи Третьої окремої штурмової бригади, бійці 1-го та 2-го штурмових батальйонів здійснили бойову операцію із зачистки міста від сил ворога", – йдеться в повідомленні.
Росіяни за короткий проміжок часу встигли підготуватися до тривалої оборони. Проте попри спротив і важкі бої, штурмові групи бригади завдали противнику невідворотних втрат — близько 100 окупантів "200-ми" та "300-ми".
У 3-й штурмовій додали, що деякі окупанти відмовлялися здаватися в полон, тому були ліквідовані у зайнятих ними будинках.
Станом на зараз Красногорівка перебуває під контролем українських військ.
Раніше повідомлялося, що росіяни закидали авіабомбами житлові квартали в Кураховому.
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