Станом на зараз Красногорівка перебуває під контролем українських військ.

Сьогодні, 28 лютого, Третя штурмова вибила окупантів з Красногорівки на Донеччині.

Про це пише пресслужба бригади.

Зазначається, що напередодні окупанти накатами атакували південно-східну частину Красногорівки та ввійшли до міста.

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"Аби не дозволити ворогу закріпитися підрозділи Третьої окремої штурмової бригади, бійці 1-го та 2-го штурмових батальйонів здійснили бойову операцію із зачистки міста від сил ворога", – йдеться в повідомленні.

Росіяни за короткий проміжок часу встигли підготуватися до тривалої оборони. Проте попри спротив і важкі бої, штурмові групи бригади завдали противнику невідворотних втрат — близько 100 окупантів "200-ми" та "300-ми".

У 3-й штурмовій додали, що деякі окупанти відмовлялися здаватися в полон, тому були ліквідовані у зайнятих ними будинках.

Станом на зараз Красногорівка перебуває під контролем українських військ.

Раніше повідомлялося, що росіяни закидали авіабомбами житлові квартали в Кураховому.

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