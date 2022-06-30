Просто під час знімання ТСН в Красногорівці ворожі "Гради" вбили місцевого чоловіка

Красногорівку, що під Донецьком, окупанти рівняють із землею. Попри те, що там досі лишається кілька тисяч мирних мешканців, зокрема і дітей, російські солдати знищують артилерією приватні садиби і кількаповерхівки.

За останні дні там уже троє загиблих. Черговий обстріл ворожих снарядів зафільмувала і знімальна група ТСН.

Околиці Красногорівки та й саме місто нещадно криють артилерією уже два дні поспіль. Вирва заввишки майже у людський зріст залишають «Піони». Із такої зброї гатили по цих кілька поверхівках і вигнали останніх їхніх мешканців. З продірялених влучанням стін видніється понівечене обстрілами майно. Свої речі люди лишили напризволяще.

Росіяни гатять по місту, бо є чим. Буквально кілька днів тому їм надійшло підкріплення боєприпасами. Що одразу відчули на собі і містяни і ті, хто боронять Красногорівку, хоч і стоять дуже далеко від міста. Але і нападників інколи видно і без спеціальної оптики. «Вони нас бачать, ми їх бачимо. Зараз всі в окопах уже», - кажуть бійці.

Але вперед окупанти не йдуть, то то вірна загибель. Армійці укріпились тут ґрунтовно, а от місцевий люд беззахисний під зливою снарядів. У самій Красногорівці ще досі лишається зо три тисячі мешканців. Меньше третини від тих, хто живу тут до війни. І всі здебільшого пенсіонери. І цих беззбройних людей, у власних домівках, прицільними пострілами, часто зненацька, просто серед дня намагаються вбити.

Під такий обстріл потрапила і знімальна група. Пощастило, що були поряд з будинком і місцеві відкрили підвал. І прилетіло по житлових кварталах, ворожі «Гради» вбили чоловіка та поранили жінку.

Понівечене осколками тіло сорокарічного чоловіка поїхали забирати поліцейські. Вони тут і за медиків і за рятувальників, і навіть за водіїв машини швидкої допомоги, чи не єдиної вцілілої у Красногоріці. Тепер повезуть у морг, у сусіднє місто. Він вже третій загиблий за останні дні.

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