До борделю: у Хмельницькій області мати продала 15-річну доньку

До борделю: у Хмельницькій області мати продала 15-річну доньку

Апеляційний суд підтвердив вирок попередньої інстанції щодо 42-річної мешканки Хмельницького, яка віддала свою 15-річну доньку до борделю.

Горе-матір затримали під час одержання частини грошей. Тепер жінка відсидить у тюрмі 6 років.

Про це повідомили у прокуратурі Хмельницької області.

"У червні 2019 року правоохоронцями викрито 42-річну хмельничанку, яка намагалась за 30 тисяч гривень "здати в оренду" 15-річну доньку. При цьому вона чітко усвідомлювала, що віддає свою дитину для заняття проституцією або для будь-яких інших цілей", – йдеться у повідомленні прокуратури.

Суд визнав мешканку Хмельницького винною за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людиною, вчинена щодо неповнолітньої її батьками).

Нагадаємо, у Миколаївській області директор одного з комплексів відпочинку організував бордель. Чоловікові та трьом його спільницям вручено підозри.

Правоохоронці викрили у центрі Києва бордель

Читайте також: