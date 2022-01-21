Масажистки працювали позмінно, а клієнтів знімали камери: у Миколаєві викрили бордель (фото)

Клієнтів обслуговували позмінно шестеро масажисток.
У Миколаєві викрили діяльність роботи так званої студії масажу із надання секс-послуг за грошову винагороду. Жінки позмінно працювали.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
Поліцейські встановили, що для роботи закладу зловмисники спеціально орендувала приміщення із окремими кімнатами, у яких позмінно працювали жінки під наглядом адміністратора. Вартість години їхніх послуг становила від 700 до 3500 гривень.
Під час обшуку поліцейські вилучили банківський термінал для розрахунків, чорнові записи, документи, зокрема з прайсом на послуги та записами про відвідувачів, а також печатку закладу, камери відеонагляду, за допомогою яких спостерігали за клієнтами, мобільні телефони, планшет, подарункові сертифікати та графік роботи працівниць закладу.
У поліції порушили кримінальну справу. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, у місті Рівному правоохоронці провели санкціонований обшук в одному із закладів мережі масажних салонів, у якому надавали клієнтам інтимні послуги. Під час несподіваного візиту поліцейських одна з робітниць салону надавала послуги клієнту.
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