Під Прагою сталася масова ДТП: не розминулося 40 автомобілів

Постраждало шестеро пасажирів та водіїв.

Масштабна автотроща сталася під Прагою: через сніговий шторм у Чехії зіткнулися десятки машин.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 21 січня.

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Серія ДТП сталася на одній з ключових доріг, що за три десятка кілометрів від столиці країни. На слизькій трасі не розминулися чотири десятки автомобілів.

Під час аварій постраждали шестеро пасажирів та водіїв. Двох травмованих гелікоптерами доправили до лікарень у Празі. Саму ж трасу на кілька годин перекрили.

Чеські синоптики попереджали про снігопади по всій країні. У Празі сніжитиме і на вихідних.

Через сніговий шторм у Чехії зіткнулися десятки машин | Новини світу

Як повідомлялося, у Польщі через снігопади зі шквальним вітром постраждали щонайменше двоє людей. Понад 30 тисяч населення залишилися без світла. Сніговий буревій був такої сили, що перекидав вантажівки, зривав з будинків дахи і ламав дерева. Деякі самовидці кажуть, що чули грозу - це дуже рідкісне явище взимку.

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