Под Прагой произошло массовое ДТП: не разминулось 40 автомобилей

Пострадали шесть пассажиров и водителей.

Масштабная автотроща произошла под Прагой: из-за снежного шторма в Чехии столкнулись десятки машин.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 21 января.

Также читайте Аномальный холод и снегопад: Ближний Восток страдает от непогоды

Серия ДТП произошла на одной из ключевых дорог, в трех десятках километров от столицы страны. На скользкой трассе не разминулись четыре десятка автомобилей.

Во время аварий пострадали шесть пассажиров и водителей. Двоих травмированных вертолетами доставили в больницы в Праге. Саму же трассу на несколько часов перекрыли.

Чешские синоптики предупреждали о снегопадах по всей стране. В Праге будет снег и на выходных.

Из-за снежного шторма в Чехии столкнулись десятки машин | Новости мира

Как сообщалось, в Польше из-за снегопадов со шквальным ветром пострадали по меньшей мере два человека. Более 30 тысяч населения остались без света. Снежный ураган был такой силы, что опрокидывал грузовики, срывал с домов крыши и ломал деревья. Некоторые очевидцы говорят, что слышали грозу – это очень редкое явление зимой.

Читайте также: