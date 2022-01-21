Под Прагой произошло массовое ДТП: не разминулось 40 автомобилей

Пострадали шесть пассажиров и водителей.
Масштабная автотроща произошла под Прагой: из-за снежного шторма в Чехии столкнулись десятки машин.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 21 января.
Серия ДТП произошла на одной из ключевых дорог, в трех десятках километров от столицы страны. На скользкой трассе не разминулись четыре десятка автомобилей.
Во время аварий пострадали шесть пассажиров и водителей. Двоих травмированных вертолетами доставили в больницы в Праге. Саму же трассу на несколько часов перекрыли.
Чешские синоптики предупреждали о снегопадах по всей стране. В Праге будет снег и на выходных.
Как сообщалось, в Польше из-за снегопадов со шквальным ветром пострадали по меньшей мере два человека. Более 30 тысяч населения остались без света. Снежный ураган был такой силы, что опрокидывал грузовики, срывал с домов крыши и ломал деревья. Некоторые очевидцы говорят, что слышали грозу – это очень редкое явление зимой.
Читайте также:
- В Гане попал в аварию грузовик со взрывчаткой: много погибших
- В Польше молния попала в пассажирский самолет
- Румынию засыпало снегом: какая ситуация в стране