Аномальный холод и снегопад: Ближний Восток страдает от непогоды

Температуры опустились до рекордных отметок.

Шуршит на Ближнем востоке: на аномально холодную погоду и сильные снегопады жалуются в Ливане и на севере Саудовской Аравии.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 20 января.

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Из-за непогоды в регионах пришлось перекрыть часть дорог. К слову, для ливанцев морозы еще и ударили по кошелькам. Страна сейчас находится на грани экономического коллапса и обогревать дома не по карману большинства ливанцев, так что им приходится мерзнуть.

Досталась метель и в Турцию. В провинции Дияр-Бакир сотни автомобилей остановились в сугробах. Техника едва справляется с такими сугробами снега, поэтому людям приходится самостоятельно высвобождать машины.

На Ближнем Востоке жалуются на аномально холодную погоду

Как сообщалось, в Польше из-за снегопадов со шквальным ветром пострадали по меньшей мере два человека. Более 30 тысяч населения остались без света. Снежный ураган был такой силы, что опрокидывал грузовики, срывал с домов крыши и ломал деревья. Некоторые очевидцы говорят, что слышали грозу – это очень редкое явление зимой.

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